Yurt dışından getirdiği sinek ve böcek yiyen bitkiler büyük ilgi görüyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Yaşar Arıkan, yurtdışından getirdiği aromatik meyvelerle ilgi görüyor.

Sinekkapan ve böcekkapan bitkisi, mango, licthi, pasif lora, pitaya, papaya gibi tropik meyveler üreten Yaşar Arıkan, kahve ağacı bitkisi de üretmeyi başardı.

30’a yakın kahve ağacı bitkisi diken ve 2 yıl sonra yaklaşık 60 kilo ürün hasat etmeyi planlıyor.

Emekli olduktan sonra hobi olarak aromatik bitkiler üreten Yaşar Arıkan’ın en büyük destekçisi ise oğlu Yusuf Arıkan oldu.

Babasına boş zamanlarında yardım ettiğine belirten Yusuf Arıkan, “Yaklaşık olarak sera içinde 1000 metre kapalı alanı sahip bir yer. Burada özelikle kaktüs ile sükülent bitkiler yetiştiriyoruz. Yaklaşık 3 bine yakın türümüz olduğu düşünüyorum. Ellimizde gördüğünüz bu bölgede çimlendirilmiş kahve fidanları, bunlarda 2 yaşında fidanlar. Bunların tohumları Fransa sömürgesi olan Martinik diye bir adadan getirildi. Devlet projesiyle Avrupa’ya ve bazı ülkelere gitme fırsatımız olmuştu. Oradan bir çok tohum getirdim. Hala tohumlarım mevcut. Bunlarda bir çeşit palmiye tohumlarız. Bu tohumları seramızda çimlendirerek bu bölgeye adapte etmeye çalışıyoruz. Kahve fidanlarımız ise şu an 2 yaşında ve 2 sene sonra kahve almaya başlayacağız” diye konuştu.

‘Sinek ve böcek yiyen bitkiler büyük ilgi görüyor’

Son dönemde popüler olan çiçek evlerin salonlarında beslenen, Sinek ve böcek yiyen bitkilerin talep gördüğünü belirten Yusuf Arıkan, "Bu bitki bir tür aromatik sıvı salgılıyor. Sinek ve böcekler bu sıvıya geliyor. Bu bitkiler salgıladıkları sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendilerine çekiyor, içine girenleri kapanarak yiyor. Şu an Karadeniz’e uyum sağlayan bitkidir” şeklinde konuştu.