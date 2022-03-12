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Yurdu etkisi altına alan kar Mersin’e ulaştı
Ülke genelinde bir çok ilde 2 gündür etkili olan kar yağışı bugün Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu.
Çevre 12.03.2022, 16:39
Ülke genelinde bir çok ilde 2 gündür etkili olan kar yağışı bugün Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu.
Meteoroloji’nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı, bir çok ilde 2 gündür etkili oluyor. Zaman zaman güneşli havanın etkili olduğu Mersin’e de yağışlı hava bugün ulaştı. Erdemli ilçe merkezinde kısa süreli kar yağdı. İlçeye bağlı kırsal mahallelerden 500 rakımda bulunan Karayakup’tan itibaren ise kar lapa lapa yağdı. Kar yağışı kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.
Uzun yıllar sonra Mart ayında kar yağışının etkili olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Murat Iğdır, bademlerin çiçek açtığı mevsimde böyle bir kar yağışı ile karşılaştıklarına şaşırdıklarını aktardı.