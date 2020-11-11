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Yunusların tekneyle yarışı kamerada

YUNUS BALIKLARININ DENİZİN ORTASINDA BALIKÇI TEKNELERİYLE YARIŞTIĞI ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI.

Çevre 11.11.2020, 13:41
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Yunusların tekneyle yarışı kamerada

Yunus Balıklarının denizin ortasında balıkçı tekneleriyle yarıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ’dan tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, İstanbul Boğazı’ndan geçerek balık avlamak için Karadeniz’e açıldı. Balıkçılar, Karadeniz’e ulaştıkları sırada çok sayıda yunus balığının kendilerine yaklaştıklarını fark ederek onları kameraya aldı. Dost canlısı ve oyun meraklısı olarak bilenen yunuslar, denizin ortasında bulunan balıkçı teknesiyle yarışarak hareketleriyle adeta şov yaptı. Yunusları gören balıkçılar da teknenin hızını düşürerek o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Yunusların bu hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkları görüntüleyen Kaptan İdris Şeremet, “Bir anda teknenin etrafını sarıp adeta bizimle yarış yaptılar. Çok dost canlısı bunlar. Birçok zaman böyle durumlarla karşılaşırız” diye konuştu.
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