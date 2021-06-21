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Yunuslar Bodrum’u mesken tuttu

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında geçen hafta görülen çizgili yunus sürüsü, vatandaşlar tarafından tekrar görüntülendi. Yunusların, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sebebiyle Bodrum’a gelmiş olabileceği ifade edildi.

Çevre 21.06.2021, 16:30
Yunuslar Bodrum’u mesken tuttu

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında geçen hafta görülen çizgili yunus sürüsü, vatandaşlar tarafından tekrar görüntülendi. Yunusların, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sebebiyle Bodrum’a gelmiş olabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Ortakent - Yahşi Mahallesi açıklarında görülen çizgili yunus sürüsü, yeniden aynı bölgede görüntülendi. Yine 5-6 yunustan oluşan sürü, görsel şölen oluşturdu. Yunusların bu gösterisi ilgiyle izlendi.

Kimi vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Yunusların bu görsel şölenini Kaptan ve Su Ürünleri Mühendisi Atilla Aykoç kayıt altına aldı.

Aykoç, yaptığı açıklamada yunusların müsilaj sebebiyle Marmara Denizi’nden gelmiş olabileceğini dile getirerek, "Ben bu kadar çok yunusu bu kadar sık görmedim Bodrum’da. Belki de müsilaj sebebiyle Marmara Denizi’nden gelmiş olabilirler. Çok özel hayvanlar. Bazı balıkçılar tabi hepsi değil, bu hayvanları ağları parçalıyor diye sevmiyor ama bunlara kesinlikle zarar verilmemesi gerekiyor. Ben yurtdışında da çalıştım. İnsanlar denizde yunus balina görebilmek için dünyanın parasını veriyor" şeklinde konuştu.
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