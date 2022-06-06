Yunuslar binlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı

Zonguldak’ta yunusların kovaladığı, yüzlerce istavrit limana sıkıştı. Bazı vatandaşlar ellerine oltaları alarak adeta kova kova balık avladı.

Zonguldak’ta denizde yunusların kovaladığı istavritler liman içerisine yöneldi. Limanda balık bolluğunu duyan vatandaşlar ise ellerine oltalarını alarak limana akın etti. Ardından "Bismillah" diyerek oltalarını denize sallayan vatandaşlar kova kova istavrit yakaladı. Ertan Akyıldız, “Yunuslar balığı limana sıkıştırmış. 3 gündür arkadaşlar güzel balık aldılar. Bende bugün zaman geçirmeye geldim buraya. Tek tük geliyor şuanda. Arkadaşlarımız kova kova balık aldılar. Sabah erken saatlerinde ve akşam 5’den sonra iyi balık aldılar. Yunus balığı buraya sıkıştırmış. Yunus şuanda kaçtı sanırım. Ona rağmen balık var limanda kalanlar. Arkadaşlarımız burada yüzlerce istavrit yakaladı” dedi.