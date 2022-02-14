Yüksekova’nın saklı cennetindeki şelale buz tuttu, görenler hayran kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi’nde bulunan Gürkavak köyün Tokağaç mezrasındaki şelalenin su akışı ve yan taraflarının buzla kaplanması görenleri mest ediyor.

Yüksekova’da kar yağışından sonra başlayan dondurucu soğuklarla, Doski Vadisinde bulunan Şelale donarak ortaya güzel görüntüler oluşturdu. 10 metreyi bulan buz sarkıtlarının oluştuğu şelale doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunarken, köyden vatandaşlar ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Yaz mevsiminde piknik yapan vatandaşların en çok uğradığı gözde mekânlardan biri olan şelale, kışında soğuk hava ile birlikte metrelerce uzunluğunda oluşan buzlar ziyaretçilerine doyumsuz anlar yaşatıyor. Vatandaşlarda soğuk havaya aldırış etmeden Doski Vadisinde bulunan şelaleye gelerek bir yandan geziyor, bir yandan da bol bol fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştiriyorlar. Şelalenin 2 tarafında oluşan buz sarkıtları karşısından hayran kaldığı belirten Hamza Akkurt, ’’Aslında bu şelale yaz-kış aynı güzelliğini sergiliyor. Doski vadisi zaten her tarafıyla saklı cennet diye anılıyor. Bizde bugün Yüksekova ilçe merkezinde 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyüne bağlı Tokağaç mezrasındayız. Özellikle bu Şelaleyi görmek için geldik buraya. Şuan süper bir manzarası var. Ortasında su gürül gürül akarken, yan tarafları metrelerce buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunuyor. Bizde bu güzellikleri doyasına fotoğrafladık’’ dedi.