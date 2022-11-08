Yüksekova’nın etrafını kar ve sis kapladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin bir tarafını yoğun sis kaplarken, diğer tarafındaki dağlar ise beyaza büründü.

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve aralıklı yağışların ardından ilçede sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. İlçenin bir tarafı yoğun sis içinde kalırken, diğer tarafında bulunan Cilo Dağları ise yağan karla beyaza büründü. Bir tarafı sis, bir tarafı karla kaplanan Yüksekova’da güzel görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon’un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor” denildi.