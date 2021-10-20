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Yüksekova’nın Cilo Dağları beyaza büründü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağları, mevsiminin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.

Çevre 20.10.2021, 09:08
Yüksekova’nın Cilo Dağları beyaza büründü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağları, mevsiminin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.

İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçe genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

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