Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova’da sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Dondurucu soğuklarla birlikte sisin de etkili olduğu ilçede vatandaşlar evlerine hapsoldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.

Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.