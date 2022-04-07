Yüksekova’da toz bulutu araçları çamura bürüdü

Suriye’den kaynaklı kuvvetli rüzgarın etkisiyle kalkan toz bulutları, Yüksekova’da araçları çamura bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Suriye’den kaynaklı kuvvetli rüzgarın etkisiyle kalkan toz bulutları Yüksekova’da etkisini gösterdi. Dün gece başlayan yoğun yağışlar ve rüzgarın etkisiyle ilçe tamamen toz bulutunun altında kaldı. Sabah işe gitmeyen isteyen vatandaşlar araçlarının çamurlu tuzunun altında kalmasına şaşırdılar. Araçlarını çamurlu şekilde gören vatandaşlar hemen oto yıkamacılara akın ederken, bazı esnaflar işlerinin çamurlu iş yerlerinin camlarını yıkadılar.

Sabah işe geldiği sırada bütün araçların çamura büründüğünü söyleyen esnaf Hakan Düzen, ’’Şu an dükkânımızın camlarını yıkıyoruz çünkü tüm camlar toz bulutu içinde. Sabah araçlarımızı toz bulutları içindeki halini gördüğümüzde şok olduk. İnşallah kısa süre biter çünkü rüzgarın etkisiyle bu tarafa gelmiş’’ dedi.

Oto yıkamacı Serhat Çiftçi, ’’Dün gece başlayan tozlu bulutu ve yağan yağışlarla beraber çamur şeklinde yağmasıyla araçlar kaplanmış şekilde. Şu an vatandaşlar araçları getiriyor biz de yıkıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uyarmıştı

Öte yandan, Meteorolojinin yaptığı, toz bulutlarının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtilen açıklamada, “Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars ve Erzurum illerimizde de toz taşımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ ifadelerine yer verildi.