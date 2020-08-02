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Yüksekova’da kartpostallık gün batımı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güneşin batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri kendine hayran bıraktı.
Çevre 02.08.2020, 20:09
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güneşin batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri kendine hayran bıraktı.
Türkiye’nin en doğusunda ve 1950 rakımlı kenti Yüksekova, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor. Yüksekova’da gün batımı sırasında güneşin son ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün ve ilçenin Cilo dağlarına yansıması, görenleri mest ediyor.
İlçenin her yerinde net görülen gün batımı, güneşin kızıllığı seyri güzel manzaralar oluşturdu. Gün batımının seyri güzel manzaralarını fırsat bulan vatandaşlar ise o anı kaçırmamak için cep telefonlarıyla kaydetti.
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