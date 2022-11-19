Yüksekova’da havanın soğumasıyla araçların camları buz tuttu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tutarken, ilçede sisten dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova’da iki 1 aydan fazladır soğuk havalar etkisini gösterirken, ilçenin Yüksek rakımlı dağları yağan karla beyaza büründü. İlçede sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları tümüyle buz tuttu. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının kapılarını açmakta zorlanırken, buz tutan camlarını temizledi. Sabah saatlerinde soğuk havanın fazla olduğunu belirten esnaf Rıza Macit, ‘’Aslında haftalardır bu soğuk havalar ilçede etkisini sürdürüyor. Bugün tam itibariyle havanın eksilerin altın düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü bu soğuk hava ile araçların camları buz tuttu. Artık kar kapıyı bastırmış durumda. İnşallah afetler yaşamayız’’ dedi.