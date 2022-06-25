Yüksekova’da güneşin kızıl rengi ve bulutların içinden yansıyan ışınları görsel şölen sundu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gün batımına yakın güneşin kızıl rengi ve bulutların içinde şehre yansıttığı ışınlar görsel şölen sundu.

Yüksekova ilçesinde akşama doğru Cilo dağlarının üzerinde bulutlarla birleşen güneşin kızıl rengi, şehre yansıtan ışınlarıyla hayran bıraktı. Gün batımına yakın ilçesinin yüksek kesimlerinin üzerine inen ve güneşin bulutlar arasında yansıyan ışınları görenleri mest ederken, şehre ise farklı bir güzellik kattı. Güneşin kızıl rengini ve bulutlarla iç içe yansıyan güzelliği gören bazı vatandaşlar hemen o güzel anı ölümsüzleşmek için doyasına resim çekti. Bazen olduğu yerden muazzam güzelliklerinin çıktığını ifade eden Cami İnce isimli vatandaş, ’’Akşam üşü arkadaşlarla geziyorduk. Cilo dağlarına yakın olduğumuz o güzelliğini hemen fark ettik. Özellikle bulutlar arasında güneşin ışınları ve ardında gün batımı ile kızıla bürünen bulutlar hayran bıraktı. Biz de o anın resimlerini çektik’’ dedi.