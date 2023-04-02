Yüksekova’da gün batımı güzelliğiyle hayran bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıla bürünen güneşin batımı görenleri mest etti.

Türkiye`nin en doğusunda bulunan 1950 rakımlı Yüksekova’da gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor. Yüksekova’da gün batımı sırasında güneşin son ışıklarıyla bulutların arasında kızıllaşan gökyüzünün ve ilçenin Cilo Dağı’na yansıması görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçenin her yerinde net görülen gün batımı, güneşin kızıllığı özellikle yüksek kesimlerde oturan vatandaşlara doyumsuz manzaralar sundu. Gün batımının seyri güzel manzaralarını fırsat bulan vatandaşlar ise o anı kaçırmamak için cep telefonlarıyla kaydetti.

Ailesiyle gün batımını balkonlarında izlediklerini belirten 10 yaşındaki Yusuf Yuzar Tek, ‘’Bugün hafta sonu olduğu için ailemle beraber iftarı beklemek için oturmuştuk. O sırada güneşin batması muazzam bir görüntü bizde onu anı kaçırmamak için doyasıya izledik. Güneş şuan bulutların arasında olduğu için güzel bir renk veriyor yani kızıl renge bürünmüş durumda’’ dedi.

(MT-ŞAK-