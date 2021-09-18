banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Yüksekova’da dolunay kendine hayran bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Çevre 18.09.2021, 19:14
Yüksekova’da dolunay kendine hayran bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova’nın semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri etkiledi. Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Dolunayın güzelliğini evinin balkonundan izleyen İbrahim Kara, "Dolunay güzelliğini seyretmek ayrı bir güzellik. Gerçekten görüntüsü ile insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi rahatlık veriyor’’ dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 5 13
2. Beşiktaş 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 5 3
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Manisa FK 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 4 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Watford 5 6
11. Leicester City 4 6
12. Arsenal 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. Aston Villa 4 4
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Sevilla 3 7
7. Rayo Vallecano 5 7
8. Barcelona 3 7
9. Mallorca 4 7
10. Real Betis 4 5
11. Elche 4 5
12. Cádiz 5 5
13. Osasuna 4 5
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Deportivo Alaves 3 0
20. Getafe 5 0