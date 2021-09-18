Yüksekova’da dolunay kendine hayran bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova’nın semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri etkiledi. Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Dolunayın güzelliğini evinin balkonundan izleyen İbrahim Kara, "Dolunay güzelliğini seyretmek ayrı bir güzellik. Gerçekten görüntüsü ile insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi rahatlık veriyor’’ dedi.