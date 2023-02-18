Yüksekova’da çatılardaki buz sarkıtları 4 metreyi buldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisiyle evlerinin çatılarında sarkan buz sarkıtları 4 metreyi buldu.

Yüksekova ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle işyeri ve evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Geçtiğimiz hafta sonu yağan kar yağışının ardından ilçede soğuk havalar etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, ilçe merkezinde ise kar yarım metreyi geçmiş durumda. Geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 4 metreyi aşan buz sarkıtları tehlike oluştururken, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Evinin balkonundan buz sarkıtlarını kıran Nevzat Alter isimli vatandaş, ‘’Havalar geceleri baya soğuyor. Gördünüz gibi buz sarkıtları aşağıya kadar sarkmış durumda. Bende bu sarkıtları tehlike saçmasında diye elime aldığım fırça ile kırmaya çalışıyorum. Ama maalesef o kadar kalın olmuşlar ki kırılmıyor. Bazı bu sarkıtları 4 metreyi bulmuş durumda. Bende hiç kimse zarar vermeden kırıyorum çünkü hava bira sıcak olsa düşerler yere’’ dedi.