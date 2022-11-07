Yüksekova’da ay geceyi gündüze çevirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde çıkan ay görsel şölen oluştururken, parlaklığıyla geceyi de adeta gündüze çevirdi.

Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde bulutların az olmasıyla beraber net bir şekilde görülen ay doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı. Büyüklüğüyle Cilo Dağlarının üzerinde duran ay görsel şölen sunarken, hemen dağların eteklerinde yer alan evlerin ışıkları ile birleşmesi de şehre ayrı bir güzellik kattı.

Ayın şehri aydınlattığını belirten Suat Öztekin isimli vatandaş, “Doğa harikası bir olay. Her gün farklı boyutta çıkıyordu. Bugün ise tam büyük haliyle çıkmış durumdadır. Geceyi gündüze çevirmiş. Muazzam bir görüntü sunmaktadır. Hayran kaldım diyebilirim. O muhteşem anı doyasıya izledim. Özellikle o netliğiyle dağların üzerinde olup daha sonra batışı ayrı bir güzellik veriyor. Herkes bu güzel anları keyifle izlenmelidir" dedi.