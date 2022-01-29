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Yüksekova’da aşırı soğuklar hayatı donma noktasına getirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eksi 25 dereceye kadar varan aşırı soğuklar, hayatı adeta donma noktasına getirdi.

Çevre 29.01.2022, 09:20
Yüksekova’da aşırı soğuklar hayatı donma noktasına getirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eksi 25 dereceye kadar varan aşırı soğuklar, hayatı adeta donma noktasına getirdi.

Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında ilçe kara gömülürken, kar sonrası başlayan aşırı soğuklar ise hayatı adeta donma noktasına getirdi. Sibirya soğuklarıyla beraber baraj ve dereler donduğu ilçenin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 6 metreye kadar ulaştı.

İstanbul’da 40 santimetrelik kar yağışı sonrasında hayatın felç olduğunu ifade eden Şahabettin Doğan isimli vatandaş, “Ben ilk kez İstanbul’da bu kadar kar ve hayatın durduğunu gördüm. Halbuki biz yıllardır Yüksekova’da en çetin kış şartlarıyla mücadele ediyoruz. 5 metreyi geçen karla aylarca hayat sürdürüyoruz. Oysa İstanbul’da 40 santim kar yağışının ardından hayat adeta orada durdu. Trafik kilitlendi, araçlar 3 gün boyunca yollarda bırakıldı ve vatandaşlar evlerine gidemez oldu. Ama biz bunu kat kat daha fazla yaşıyoruz ve en güzel şekilde de atlatıyoruz” dedi.

5 metrelik karın bile kendilerini evlere hapsetmediğini belirten Murat Ural isimli vatandaş da, ’’İstanbul’a 40 santim kar yağdı ve hayat durma noktasına geldi. Biz Yüksekova’da yıllardır 5 metreyi ve hatta yüksek kesimlerde 8 metreye kadar karla mücadele ediyoruz. Biz bu duruma alıştık. Eminim İstanbullular bu kar kalınlığını görselerdi, evden bile çıkmayacaklardı. Biz bu sıkıntılara rağmen işimize gittik. Kar berekettir, rahmettir. Kar yağışı belki bu sene kuraklığı da bitirecektir’’ ifadelerini kullandı.

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