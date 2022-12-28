Yüksekova’da araçların camları buz tuttu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle park halindeki araçlar buz keserken, sürücüler ise araçlarını ısıtmak için uzun uğraş verdi.

Çevre iller gibi Yüksekova’da da iki aydır başlayan soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları tümüyle buz tuttu. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, buz tutan araçlarının kapılarını açmakta zorlanırken, uzun süre çözülmesini bekledi. İlçe merkezinde soğuk havalar etkisini sürdürürken, çevresini saran en yüksek dağ olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı’nda da kar kalınlığı 30 santimetreyi buluyor.

Bugün Yüksekova’nın soğuk havaya teslim olduğunu ifade eden Sait Musaoğlu isimli vatandaş, “Yüksekova’da 2 aydan fazladır havalar baya soğuktur. Bugün sabah saatlerinde özellikle park halindeki araçların camları tamamen buz tutmuş. İşe gitmek isten vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için yarım saattir bekliyorlar. Yüksekova’da ocak ayına girilecek hala merkeze kar yağmadı. Şu an sadece yüksek rakımlı dağlarda kar bulunuyor” dedi.