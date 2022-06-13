Yüksekova’da araçlar çamurla kaplandı

Suriye ve Irak üzerinden gelen toz bulutu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yağmurla birlikte çamur olarak yağdı.

Suriye ve Irak tarafından gelen toz bulutu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün akşam etkili oldu. Yağmurla birlikte çamur yağması araçlar çamurla kaplandı. Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde dün gece saatlerinde sıralarında aniden çıkan rüzgârın etkisiyle etraf toz bulutuyla kaplandı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen toz bulutu, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar toz bulutu etkiyle araçlarının çamura büründüğünü gördüler. Gün içinde araçlarını iki defa yıkadıklarını belirten esnaf Cebri Tekin, ’’Dün gece Irak ve Suriye tarafından rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutu hayatı olumsuz yönde etkilerken, araçlarımız da çamura bürünmüş şekilde. Bugün 2 defa araçlarımızı yıkadık ama maalesef inşallah kısa sürede bu biter güzel havaya kavuşuruz’’ dedi

İlçede toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.