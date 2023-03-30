Yüksekova’da araçlar çamur altında kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toz taşımının ardından etkili olan yağmurla beraber araçlar çamura büründü.

Doğu Anadolu Bölgesinde toz taşımının ardından etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam yoğun bir şekilde ilçe genelinde başlayan yağmur, park halinde bulunan araçlar resmen çamur içinde bıraktı. İşe gitmek için sabah kalkan vatandaşlar ise uzun süre araçlarının temizliğini yaptı.

Sabah saatlerinde kalktığında aracının çamur içinde kaldığını belirten Ayhan Günçakan, “Akşam başlayan yağmurla beraber araçlarımız resmen çamura büründü. Bende öğrenci taşımacılığı yapıyorum. Önce öğrencileri bırakıp sonra direkt oto yıkamaya gideceğim. İnşallah bundan sonra sadece yağmur yağar ve her yer temiz olur” dedi.

Vedat Sarıcan isimli servis şoförü ise sabah kalktığında aracının çamur içinde olduğunu söyleyerek, “Elime aldığım bezle silmeme rağmen gökten hala çamur yağıyor. Yağmur dün akşam başladı, tüm araçlar çamura bürünmüş durumda. Gökten yağmur gibi çamur yağmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.