Yüksekova’da açılan yollar kar tünellerini andırıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Nisan ayında 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka köyü yoluna bir ay önce yağan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.