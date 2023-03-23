Yüksekova’da 5 metreyi bulan kar tünelleri

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan temizlenen yolda 5 metreyi bulan kar tünelleri oluştu.

Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Doski Vadisinde yer alan Bostancık köyünün yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı. 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda 5 metreyi aşan kar tünelleri oluşurken, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 1 kilometrelik yol ise 3 günlük çalışmayla tamamlandı.