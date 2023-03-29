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Yüksek kesimlerin ardından kent merkezlerinde de kar yağışı başladı
KOCAELİ’DE YÜKSEK KESİMLERİN KARLA KAPLANMASININ ARDINDAN GEBZE İLÇESİNİN MERKEZİNDE DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI.
Çevre 29.03.2023, 16:29
Kocaeli’de yüksek kesimlerin karla kaplanmasının ardından Gebze ilçesinin merkezinde de kar yağışı başladı.
Kocaeli’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürümüştü. Kar kalınlığının yükseklerde 30 santimetreyi geçmesinin ardından merkezlerde de yağış başladı. Gebze’nin merkezinde başlayan karın belli noktalarda tuttuğu görüldü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.