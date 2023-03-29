Yüksek kesimlerin ardından kent merkezlerinde de kar yağışı başladı

Kocaeli’de yüksek kesimlerin karla kaplanmasının ardından Gebze ilçesinin merkezinde de kar yağışı başladı.

Kocaeli’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürümüştü. Kar kalınlığının yükseklerde 30 santimetreyi geçmesinin ardından merkezlerde de yağış başladı. Gebze’nin merkezinde başlayan karın belli noktalarda tuttuğu görüldü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.