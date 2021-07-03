Yozgat’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar yağmur suları nedeniyle göle dönerken vatandaşlar ve sürücüler su birikintilerinin olduğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf ise iş yerlerinin önüne biriken su birikintisini fırça yardımıyla temizledi.

Diğer yandan yağış ve fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu oluşan kıvılcımlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bu görüntüler de bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.