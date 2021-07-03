banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?

Yozgat’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşadı.

Çevre 03.07.2021, 20:44
Yozgat’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar yağmur suları nedeniyle göle dönerken vatandaşlar ve sürücüler su birikintilerinin olduğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf ise iş yerlerinin önüne biriken su birikintisini fırça yardımıyla temizledi.

Diğer yandan yağış ve fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu oluşan kıvılcımlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bu görüntüler de bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu