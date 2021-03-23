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Yozgat’ta korkutan görüntü

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çıkan dev hortum görenleri korkuttu, o anlar cep telefonu kamerasında yansıdı

Çevre 23.03.2021, 12:15
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Yozgat’ta korkutan görüntü

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çıkan dev hortum görenleri korkuttu, o anlar cep telefonu kamerasında yansıdı

Yozgat’ta meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkili oldu. Sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler, Eyneli, Külhüyük ve çevre köylerinde hortum oluştu. Hortumu fark eden köy sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Dev hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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