banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İkili arasında önemli görüşme!
İkili arasında önemli görüşme!
İmamoğlu ailesinin acı günü
İmamoğlu ailesinin acı günü
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?

Yozgat’ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Çevre 09.04.2021, 18:57
1
Yozgat’ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde Yozgat’ta kıştan kalma günler yaşanıyor. Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini hissettirdi. Kar yağışının etkisini hissettirmesiyle kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Nisan ayında kar yağışının tadını çıkarmak isteyen Yozgatlılar, kendilerini sokağa attılar. Kar yağışının etkisiyle araçların üstleri beyaza büründü.

Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini hissettirmesi bekleniyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı az bulutlu