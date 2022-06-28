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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istediğinin tam tersi olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya tam olarak ne zaman üye olacaklarının net olmadığını ancak hızlı bir süreç olacağını ifade etti.
Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri nedeniyle ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Çevre 28.06.2022, 20:54
Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri nedeniyle ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yozgat-Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkiinde mazgalların tıkaması sonucu yolda su birikintisi meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise arızalandığı görüldü.
Yozgat Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları temizledi. Yoldaki suyun tahliye edilmesiyle trafik akışı da normale döndü.
Bazı vatandaşlar ise dondurma şemsiyesi ile yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.