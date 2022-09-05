Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nde çalışmalar devam ediyor
Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ söyledi.
Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti.
Ön yüzü membran kaplı kum/çakıl dolgu tipindeki gölette dolgu çalışmalarının yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade eden Genel Müdür Akca, Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nin tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 16 milyon 920 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.
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