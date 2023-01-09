Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndaki gölet kısmen buz tuttu

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisindeki Cevdet Dündar Göleti’nin yüzeyi kısmen buz tuttu. Karla kaplanan orman ve göletin bütünleşmesi dron ile görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Yozgat’ta, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti’nin yüzeyi de buz tabakası ile kaplandı. Beyaz ve yeşilin buluştuğu tabiat parkında donan gölet seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, gölet üzerinde kanat çırpan balıkçıllar da eşsiz doğa manzarasına ayrı bir güzellik kattı.

Yozgat’ta hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Çetin Uyar, "Yozgat’ta havalar çok soğuk. Göletin yüzeyindeki sular da buz tutmuş durumda, süs havuzlarının suları buz tutmuş durumda. Yozgat çok soğuk, üşüyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 5 derece şu anda, hava çok soğuk" dedi.