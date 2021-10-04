banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması

Yöre halkının ’Dünya büzüğü’ ismini verdiği yol görüntüsü ile dikkat çekiyor

Artvin’de iki köyün ulaşımını sağlayan ve yöre halkının ’Dünya büzüğü’ ismini verdiği yol görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Çevre 04.10.2021, 09:20
Yöre halkının ’Dünya büzüğü’ ismini verdiği yol görüntüsü ile dikkat çekiyor

Artvin’de iki köyün ulaşımını sağlayan ve yöre halkının ’Dünya büzüğü’ ismini verdiği yol görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dağeteği Köyü ile Gümüşözü köyü arasında bulunan ilginç yol görenleri kendine hayran bırakıyor. Dere kenarında bulunan adeta bir kanyonu andıran yol, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiş durumda. Bölge halkı tarafından ‘Dünya Büzüğü’ adı verilen geçit, aynı zamanda zorlukları da beraberinde getiriyor. İki dağı birleştiren vadi şeklindeki yola, sürekli kaya parçaları düşerken kazaları da beraberinde getiriyor. Bölge halkı kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istiyor.

İki köy yolu arasında ulaşımı sağlayan, bu tehlikeli yol, doğa tutkunları tarafından ilgi görürken, yolu ilk kez kullananlar vadi içinden geçerken korku ve heyecan yaşıyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P