Yomralılar’dan Aksa’ya doğalgaz tepkisi

Trabzon’da nüfusu 50 bine yaklaşan Yomra ilçesinde yaşanan doğalgaz sorunu vatandaşların tepkisini çekiyor. İlçenin Kaşüstü mahallesinin bir bölümüne verilen doğalgaz hattı çalışmaları geçtiğimiz aylarda durdurulurken, taşeron firmanın yükselen maliyetleri ileri sürerek projeden çekildiği iddia edildi. Doğalgaz çelik boru bağlantı hattının Şana Deresi kenarına kadar getirilerek durdurulması ise ilçede “Doğalgaz denizi geçti, derede boğuldu” söylemine yol açtı.

"Rusya denizin altından Avrupa’ya doğalgaz veriyor, ama bizimkiler dereyi aşıp Yomra’ya gelemiyor"

Yomra ilçesinde yaşayan Oğuzhan Şimşek isimli vatandaş, trajikomik bir olay yaşandığını belirterek, “Kaşüstü’nün belirli bir kısmına doğalgaz verilmiş. Şana’da bir köprü var ve dereyi karşıya geçemiyorlarmış. Rusya denizin altından Avrupa’ya doğalgaz veriyor, ama bizimkiler dereyi aşıp Yomra’ya gelemiyor. Çok trajikomik bir olay. En kısa zamanda gelmesini talep ediyoruz. Çünkü kömür fiyatları maliyetli olması burada insanları zorluyor. Burası gelir seviyesi çok yüksek bir ilçe değil. O yüzden inşallah en kısa sürede gelir. Merkez ilçe sayılabilecek konumdaki Yomra’nın doğalgazdan bu kadar uzak kalması çok komik” dedi.

Ayhan Çiçek isimli vatandaş ise, doğalgazın gelmesini istediklerini dile getirerek “Trabzon şehir merkezinden Yomra’ya taşındım. Doğalgaz kullanıyordum çok avantajlıydım. Taşındıktan sonra masraflar 2-3 katına çıkıyor. Doğalgazın gelmesini istiyoruz” derken, zor durumda olduklarını kaydeden Kenan Korkmaz da “Doğalgazın gelmesi gerekiyor. Kömür pahalı. 2 ton kömürü 15 bin TL verdik. Zor durumdayız. Doğalgazın gelmesi iyi olur. Temiz olur” diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Celalettin Biliroğlu ise bir köprü hikayesinin olduğunu vurgulayarak, “Yıllardır Yomra’ya gelmeyen doğalgaz neden gelmediğini halen daha anlamış değiliz. Cebimizden parayı birileri bize fazlasıyla yaktırıyor. Yıllardır bizi kömüre maruz bırakıyorlar. Bir köprü hikayesi var. 3 yıldır köprü hikayesinin bittiği yok” ifadelerini kullandı.

Aksa’dan eleştirilere yanıt

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Mehmet Salih Ayaydın, Yomra ilçesinde yaşanan yoğun talebi karşılayabilmek için doğal gaz hat döşeme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Ayaydın “Bölgemizde doğalgaza talep önceki yıllara oranla daha da arttı. Bölgedeki kara yolu kamulaştırma çalışmalarının tamamlanma sürecinin yanında sarp yükseltiler, köprü ve dere geçişleri gibi coğrafi zorluklar ana hat geçişinin tamamlanmasını yavaşlatıyordu. Kaşüstü Mahallesi’nde süren altyapı çalışmalarımızı yıl sonu itibarıyla tamamlamayı planlıyor, mahallenin geri kalan kısmında doğalgaz altyapı çalışmalarına 2023 yılında kademeli olarak devam etmeyi hedefliyoruz. Yomra ilçesi Sancak Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarımızı da önümüzdeki yıl tamamlayarak, ilçe merkezindeki mahallelere kesintisiz doğal gaz akışı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.