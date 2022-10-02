Yolunu şaşıran geyik mahalleye indi

Kısa bir süre önce Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkına salınan 15 kızıl geyikten biri Spil Dağı eteğine kurulu bulunan Karaoğlanlı Mahallesi’ne indi. İlgi odağı olan geyik jandarma ve vatandaşlar tarafından beslendi.

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Spil’deki yaban hayatı çeşitliliğini artırmak için sarılan kızıl geyikler ilgi çekmeye devam ediyor. Doğaya salınan geyiklerden biri Spil Dağı eteklerinde yer alan Karaoğlanlı Mahallesi’ne indi. Mahallede vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan geyiği Çobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri elleriyle besledi. Geyiği gören vatandaşlar uzaktan da olsa geyikle fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.