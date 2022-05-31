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Yolunu kaybeden kurt, şehir merkezine indi

Kastamonu’da yolunu kaybettiği düşünülen kurt, Cumhuriyet Meydanına kadar indi. Kent merkezine inen kurt, tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Çevre 31.05.2022, 20:04
Yolunu kaybeden kurt, şehir merkezine indi

Kastamonu’da yolunu kaybettiği düşünülen kurt, Cumhuriyet Meydanına kadar indi. Kent merkezine inen kurt, tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da öğle saatlerinde yolunu kaybettiği düşünülen kurt, şehrin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanına kadar indi. Meydanda kurdun dolaştığını gören vatandaşlar, bir yandan kurdu görüntülerken diğer yandan da Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevinde görevli ekiplere bildirdi. Cumhuriyet Meydanına gelen belediye ekipleri, Saat Kulesi civarında yabani kurdu iğne ile uyuşturdu.

Uyuşturulan kurt, bulunduğu yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

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