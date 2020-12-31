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Yolu, tel örgüyle çevirip ulaşıma kapattı
Ordu’nun Kumru ilçesinde kendine ait tapulu arsasının zamanla yola dönüşmesinden rahatsız olan bir kişi, alanı tel örgü ile kapatarak ulaşımı engelledi.
Çevre 31.12.2020, 14:17
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Ordu’nun Kumru ilçesinde kendine ait tapulu arsasının zamanla yola dönüşmesinden rahatsız olan bir kişi, alanı tel örgü ile kapatarak ulaşımı engelledi.
Kumru ilçesi Demircili Mahallesi’nde arsası bulunan Cemal Çap isimli şahsın, arsasındaki yürüyüş yolu zamanla büyüdü. Bölgede yapılan çalışmaların da etkisiyle iyice genişleyen yaya yolu, araçların geçeceği hale geldi. Zamanla araçların aktif olarak kullandığı yol haline gelen arsanın bu durumundan rahatsız olan Çap, önce şikayette bulunarak ölçümler yaptırdı, ardından ise kendisi ile dışında olduğundan akrabalarının yardımıyla alanı kazık ve tel örgü ile çevirdi.Yaya ve araç ile yolu kullanan vatandaşlar şaşırırken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
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