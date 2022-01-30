Yolu kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Osmaniye’nin Mitisin Yaylası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 vatandaş kurtarıldı.

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Mitisin Yaylası’nda 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Güvenlik korucularının da destek verdiği çalışmada yayladaki 3 kişiye ulaşıldı. Yürümekte zorluk çeken bir kişi, güvenlik korucusunun omzunda araca kadar taşındı.

Kurtarılan 3 kişi kent merkezine götürüldü.