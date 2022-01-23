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Yolda kalan yolcular köpek besleyerek zaman geçiriyor
Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Kayseri karayolunda yolun açılmasını bekleyen yolcular, köpek besleyerek zaman geçiriyor.
Çevre 23.01.2022, 13:39
Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Kayseri karayolunda yolun açılmasını bekleyen yolcular, köpek besleyerek zaman geçiriyor.
Edinilen bilgilere göre, 12.00 sularında yoğun kar yağışı sonrası Malatya-Kayseri karayolu trafik ekipleri tarafından Kozluca Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapatılırken, yüzlerce yolcu yolda kaldı.
Bölgede bulunan akaryakıt istasyonları ile esnafın iş yerlerinde bekleyişlerini sürdüren yolcular yanlarında getirdikleri ekmek ve çeşitli yemeklerle sahipsiz sokak köpeklerini besleyerek zaman geçiriyor.
Bölgede bekleyişlerini sürdüren yolcular ekiplerin kardan kapanan yolları açmasını beklerken, karayolları ekiplerinin bölgedeki yoğun çalışmasının sürdüğü bildirildi.