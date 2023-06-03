Yolda denk geldiği tilkiye elleriyle ekmek yedirdi

Tunceli’de bir vatandaş, yolda denk gediği tilkiye elleriyle ekmek yedirdi. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Tunceli’de, Mehmet Keskin isimli vatandaş yolda denk geldiği tilkinin aç olduğunu fark edince yanında bulunan ekmekten verdi. Tel örgünün arkasından uzattığı ekmeği Keskin’in elinden alan tilki daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Keskin, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.