Yol kenarındaki yavru köpeklere polis şefkati

Konya’nın Seydişehir ilçesinde devriye görevi yürüten trafik ekibi yol kenarında gördükleri yavru köpekleri besledi.

Ülkenin deprem ile sarsıldığı ve yaraların sarılmaya çalışıldığı şu günlerde Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan deprem bölgesine takviye ekip gönderirken diğer yandan ise ilçede asayişi sağlıyor. İlçede görevlerini sürdüren trafik ekibi de, devriye sırasında Seydişehir-Antalya Çevre Yolu kenarındaki yavru köpekleri fark etti. Hemen ilçe merkezine dönerek ekmek alan trafik polisleri, geri dönerek yaklaşık 10 köpek yavrusunun karnını doyurdu.