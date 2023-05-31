Yol kenarındaki ayı, sürücülerin ilgi odağı oldu

Erzurum’da yol kenarında görülen boz ayı, sürücülerin ilgi odağı oldu.

Erzurum-Artvin Karayolu üzerinde yoldan karşıya geçen ayıyı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Yol kenarındaki ayıyı izlemek ve telefon kameralarına kaydetmek isteyen vatandaşlar, araçlarından inerek ayının yakınında durdu. İnsanlardan rahatsız olmayan ayı, dik bir yamaçta biraz dinlendikten sonra gözlerden kayboldu.