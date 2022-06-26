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Yoğun yağış nedeniyle yedi emin deposunda araçlar suya gömüldü
Zonguldak’ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar Mahallesinde bulunan yedi emin deposunda bazı araçlar suya gömüldü.
Çevre 26.06.2022, 16:27
Zonguldak’ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar Mahallesinde bulunan yedi emin deposunda bazı araçlar suya gömüldü.
Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış etkili oldu. Suların yükselmesi ile dere kenarında bulunan yedi emin deposunu su bastı. Bazı araçlar suya gömüldü.