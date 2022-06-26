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Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı... Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı

Zonguldak’ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Bir çok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı.

Çevre 26.06.2022, 16:07
Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı... Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı

Zonguldak’ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Bir çok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı.

Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle yağmur sularının topladığı tahta ve molozlar derenin ağzını tıkayarak taşkına neden oldu. Suların yükselmesi sebebiyle bir işyeri ve dükkan sular altında kaldı.

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