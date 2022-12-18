Yoğun sisten Beyşehir Gölü görünmez oldu, balıkçılar avlanmaya ara verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun sis sebebiyle Beyşehir Gölü de görünmez oldu, balıkçılar avlanma faaliyetlerine ara verdi.

Beyşehir’de etkili olan sisli hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesi sebebiyle takip mesafesini artırarak yoluna devam edebiliyor. Sisli hava sebebiyle Beyşehir Gölü’nde iki gündür balıkçılık da yapılamıyor. Ava çıkamayan bazı balıkçılar ise göl kıyısındaki limanlarına gelerek teknelerine ve ağ malzemelerine bakım yapıyor.

Beyşehirli balıkçı Kamil Özdemir, iki gündür etkili olan sisli hava nedeniyle balığa çıkamadığını belirterek, “Sisten dolayı balığa gidemiyoruz. Çünkü ava çıksak gölde kaybolabiliriz. Gölde sis daha yoğun olur, gölde hiç göremezsin, gittiğin istikametini gölde hiç bilemezsin, şamandırayı bulamazsın, balık tutamazsın. O yüzden biz de bugünlerde yatıyoruz, göl kıyısında kuşları ekmekle besliyoruz” diye konuştu.

Beyşehir Gölü’nde balıkçılık faaliyetlerine sisten ara verilmesine rağmen tecrübesine ve yanındaki navigasyonlu cep telefonuna güvenerek teknesiyle açıklara çıktığını belirten balıkçı Kadı Eylikler ise, ağ atmak için göle çıktığını söyledi. Ancak ağ atamadığını belirten Eylikler, “Yılanlı adasına kadar siste gittim. Hiçbir balıkçı teknesinden ses yok, maalesef motor sesi yok gölde. Hatta adada 1 saat kadar kaldım ses seda yoktu. Ben severim bu havayı, sakin olur, sakinliği çok severim. Gölde bu havalarda ava çıkılmaz ama ben tecrübeme güveniyorum. Bilen tecrübeli insan çıksın zaten. Navigasyonun yoksa zaten çıkan kaybolur” dedi.

Eylikler, yoğun sis nedeniyle zaten mağdur olan balıkçıların bu olumsuz hava şartlarından da etkilendiğini ifade ederek, “Balık çıkmıyor kış moduna girdi çünkü. Balık olmuyor bu havalarda. Şu anda balıkçı yok, kış modu var, zaten balıkların yattığı mevsim var. Buradaki avcılar ufak tefek kadife Çin sazanı gibi balık tutabiliyordu ama sisten o da olmuyor. Bir de Beyşehir Gölü can çekişiyor, ağlıyor. Su yetersizliği, zemin, dolgu, erozyon. Bunlar hep balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, sisli havaya rağmen göl kıyısına gelen olta meraklıları da balıkçı tekneleri üzerine çıkarak avlanmaya çalışıyor. Olta tutkunu Hakkı Özen, öğrenci olduğunu belirterek, “Sisli havaya rağmen balık tutmaya geldim ama sisli havada hiç çıkmıyor. Şansımı deniyorum, iki saattir bekliyorum balık yok. Ama akşama kadar bekleyeceğim” diye konuştu.

Oltu tutkunu Nihat Turan Cire de öğrenci olduğunu belirterek, hobi olsun diye pazar günleri göl kıyısına balık avına geldiğini anlatıp, “Sisli havada balık oluyor aslında. Ama yeni geldik daha tutamadık” ifadelerine yer verdi.

Bu arada, Beyşehir Gölü’nde sisli hava nedeniyle açıkları göremeyen aileler ise hafta sonu gezmek ve stres atmak amacıyla geldiği göl kıyısındaki parklarda martılara yem atarak beslemeye çalışırken, diğer taraftan da bu anların fotoğraflarını çekiyor.