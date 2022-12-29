Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis bulutlarına hava kirliliği de eklenince İnegöl’de göz gözü görmez oldu.

İnegöl’de sabah evlerinden çıkan vatandaşlar sis bulutlarını görünce şaşkınlık yaşadı. Yakılan atıklar nedeniyle oluşan hava kirliliği de sisle birleşince İnegöl genelinde görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Yoğun sis altında trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Dörtlü flaşörlerini açarak ilerleyen sürücüler görüşün tamamen kaybolduğu anlarda araçlarını durdurmak zorunda kaldı.