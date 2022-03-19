Yoğun kar yağışından dolayı minibüs rampada mahsur kaldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle rampadan çıkamayan minibüs mahsur kaldı.

Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı yağan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mart ayının üçüncü haftası olmasına rağmen ilçede soğuk havalar etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Esenyurt Mahallesi’nin TOKİ evlerine çıkan yokuşta bir minibüs kar nedeniyle ilerleyemeyerek yol ortasında kaldı. Yokuşu çıkamayan minibüs daha sonra tekrar aşağı inmek zorunda kaldı. Yolda mahsur kalan minibüs sahibi Memduh Aksu, ’’İş yerimden geliyordum evime gidecektim yoğun bir kar yağışı vardı. Şu an kaygan yoldan ilerlenemiyoruz mahsur kaldık. İnşallah kısa sürede yola tuz atılır ve araçlar mahsur kalmaktan kurtulur’’ dedi.

Öte yandan, Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdare ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.