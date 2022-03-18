Yoğun kar yağışı şehirde etkili oluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mart ayında yağan kar sebebi ile kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabaha kadar devam eden kar sebebi ile şehir beyaz örtü ile kaplandı. Evlerin çatılarında ve araçların üzerlerinde kar birikintileri oluşurken, yollarda oluşan kar birikintileri ise Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları ile temizledi. Düzcelilerin mart ayında kara alışık olmadığını dile getiren Osman Durdu, “Bugün 18 Mart. Çok güzel bir kar yağışı var. Lapa lapa kar yağıyor. Bende Snowboard yapıyorum. Sezonun hala devam ettiğine inanıyorum. Nisan ayında da kaymaya devam edeceğiz. Burası Düzce, mart ayında kar görmeye alışık değiliz. Ocak ayında çok güzel güneşli günler gördük. Mart ayında karlı günler görmek çok güzel bir durum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkili olan kar yağışı sebebi ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.