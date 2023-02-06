Yoğun kar yağışı nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir seferleri durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri durduruldu.

Çanakkale’de sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Saat 09.00 itibariyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Boğaz hattında Çanakkale-Kilitbahir seferleri de durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, “Çanakkale-Kilitbahir hattında seferlerimiz, hava muhalefeti sebebiyle durdurulmuştur” denildi.