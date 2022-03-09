Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Derecik ilçesinde yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Hakkari ve ilçelerinde aralıklı yağan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi, ulaşımda aksamlar meydana geldi. Derecik ilçesine bağlı Berdi ve Ziyni Bölgesi’nde ise sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan sürücüler kendi imkânlarıyla yolda saatler sonra ilerlerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri iş makinesi desteği ile yoğun çalışmalar yürütüyor.

"Baharı beklerken kış geri döndü" diyen Galip Yılmaz, "Burası Derecik ilçesine bağlı Berdi Çeşmesi ve Ziyni Bölgesi, baya kar yağmış Mart ayının içinde baharı bekliyorken kış geldi. Kesinlikle kimse zincirsiz yola çıkmasın. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Araçlar zorla çıktı zincir bağlandığı halde. Herkes çok dikkat etsin yoğun kar ve fırtına var’’ dedi.

Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle uzun yola çıkacak sürücüleri hız ve mesafe konusunda uyardı.