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Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi
Tunceli’de yoğun kar yağışı altında yiyecek arayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Çevre 08.02.2022, 13:16
Tunceli’de yoğun kar yağışı altında yiyecek arayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde özel bir firmada yöneticilik yapan Dündar Menküş, ilçenin dağlık alanında sürü halinde yiyecek arayan yaban keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yöre halkı tarafından kutsiyet atfedilen yaban keçileri birinci derecede koruma altında bulunuyor.