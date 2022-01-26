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Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri gülümsetti
Erzurum’un Uzundere ilçesinde karda yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri ise gülümsetti.
Çevre 26.01.2022, 09:08
Erzurum’un Uzundere ilçesinde karda yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri ise gülümsetti.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çoğu yaban hayvanı yiyecek bulmakta zorlanıyor. Erzurum’un Uzundere ilçesinde ikamet eden İbrahim Turan, dışarıda gezerken yiyecek arayan bir tilkiye rastladı. Evden yiyecek getiren Turan, aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi. Karnı doyan tilkinin cep telefonu kamerasına merakla yaklaşması ise izleyenleri gülümsetti.